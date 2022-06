Eestlane krooniti snuukris Euroopa meistriks

Lisaks Euroopa meistritiitlile sai Petrov endale kahe-aastase profiliiga pääsme. See tähendab, et ta saab nüüd rinda pista absoluutsete maailma tippudega, näiteks Ronnie O´Sullivani ja Mark Selbyga. Ühtlasti on ta esimene Balti snuukrimängija, kes profiliigasse pääseb.