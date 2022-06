Rannulast ilma jäänud Pärnu kuulab uute kandidaatide osas juba maad

Pärnu Sadama korvpalliklubi juht ja mänedžer Johan Kärp tunnistas, et kuigi tal on Rannula lahkumise pärast kurb meel, siis tagasilöögiks seda nimetada ei saa. «See oli asjade loogiline käik. Me oleme aastaid arutanud, et Heiko peaks järgmise sammu edasi tegema. Me olime selleks valmis, mina teadsin seda juba natuke varem kui muud inimesed. See on okei ja meie soovime Heikole siiralt edu,» ütles Kärp.