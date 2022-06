Tiisaar ja Nõlvak on MMil teeninud 18 000 dollarit. Milline on Eesti rannavõrkpallurite auhinnaraha TOP20?

Mida tulemused meile näitavad? Muidugi seda, et auhinnad on aja jooksul kõvasti kasvanud, seega omal ajal väga hästi esinenud mängijad (näiteks Avo Keel ja Kaido Kreen) on selles pingereas üllatavalt madalal. Kui 1987. aastal peetud esimesel mitteametlikul MM-il oli auhinnaraha kokku 22 000 dollarit, siis praegusel MM-il meeste ja naiste peale kokku miljon. Lisaks on rõõm näha, et tabelis on küllaltki palju naisi.