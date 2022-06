NHL võttis venelastelt õiguse ühele traditsioonile

Kuigi Venemaa rahvuskoondised ja klubid on spordimaailmast suuresti kõrvale tõrjutud, võivad meie idanaabrid mõnedel spordialadel jätkuvalt võistelda. Seda küll neutraalse lipu all.

Üks võistlussari, kus venelastest puudust ei tule, on Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL. Kolmapäeval mängiti NHLis finaalseeria esimene mäng, kus Colorado Avalanche alistas lisaajal 4:3 Tampa Bay.

NHLis on traditsioon, et igal Stanley karika võitjal on võimalus autasu enda kodumaale viia. Sel aastal tehti aga erand – karikat ei tohi viia Venemaale ega Valgevenesse.