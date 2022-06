Ähivad nagu pornofilmis: tipptennisisti treening vallandas politseioperatsiooni

Nimelt helistas üks tenniseväljaku naabruses elanud kohalik inimene politseisse ja kaebas avaliku korra rikkumise üle. Kodanik väitis, et päise päeva ajal rikutakse rahu valju ähkimisega ning võrdles seda isegi pornofilmi võtetega.

Austria meedia kirjutas, et valju ähkimise tõttu vallandus politseioperatsioon. Kaks vormikandjat läksid väidetava kuriteo sündmuspaigale ja nägid, et süüdlane oli kohalik spordistaari Dominic Thiem, kes tegi tennisetrenni.

«Kõigepealt mõtlesin, et tegemist on varjatud kaamera telesaatega. Ametnikud näitasid üles suurt delikaatsustega katkestanud treeningut,» ütles tenniseväljakuid omava klubi president Barbara Muhr intervjuus Kronen Zeitungile.

Veel kaks aastat tagasi oli 28-aastane Thiem maailma edetabelis kolmas. Mullu tegi ta aga liiga parema käe randmele. Kuigi valu on tänaseks kadunud, pole tema löögid enam samal tasemel nagu vanadel headel aegadel.

Maailma edetabelis 352. kohale langenud austerlane otsustas loobuda ka Wimbledoni suure slämmi turniirist. Viimati tundis Thiem võidurõõmu 2021. aasta mais peetud Rooma tenniseturniiril. See tähendab, et ta on võiduta olnud nüüdseks üle 400 päeva.