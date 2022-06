Rally Estoniale registreerusid Venemaa rallisõitjad, kas nad starti pääsevad on veel lahtine

Grjazin – Aleksandrov on küll registreerunute nimekirjas, kuid juba enne Ukrainas alanud sõda kehtinud korra alusel peavad nad startima neutraalsete sportlastena ehk tähise all ANA (inglise k Authorised Neutral Athlete).

«See on Eesti kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Autospordiliidu ja Rally Estonia ühine otsus, et Venemaa ja Valgevene kodakondsed nende enda või neutraalse lipu all ei stardi. Oleme selle selgelt välja öelnud ja see on riiklik hierarhia,» kinnitas Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sel nädalal toimunud pressikonverentsil.