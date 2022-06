Meedia: Ronaldo otsib võimalust Unitedist lahkumiseks

Ajalehe andmeil otsib portugallase agent Jorge Mendes oma kliendile uut klubi ning võimaliku alternatiivina on mainitud AS Romat. Tänu Juventuses veedetud aastatele tuleks tema Itaaliasse kolimine odavam, sest väidetavalt võib see talle tuua 70-protsendilise maksualanduse.

Kuigi Romas on peatreeneriks tunnustatud Jose Moruinho, siis klubi kahjuks räägib see, et nad ka nemad peavad järgmisel hooajal leppima Euroopa liigaga. Läbi on käinud ka naasmine kasvatajaklubisse Lissaboni Sportingusse, mis mängib Meistrite liigas, kuid seda peetakse vähetõenäoliseks.