Lewis Hamilton rääkis avameelselt tervisemuredest

Hamiltoni sõnul on tal raske rohkem rõhutada, kui oluline on tervis F1 sõitjatele. «Ma arvan, et meil on siin suurepärane spordiala. Kuid ohutus peab olema kõige tähtsam. Kindlasti tunnen, et olen sel nädalal veidi lühem. Diskid [seljas] ei ole praegu kindlasti kõige paremas vormis. Pikaealisusele see kaasa ei aita,» lisas Hamilton.

37-aastane Hamilton ei usu, et sel hooajal tekkinud tervisemured tulenevad ealistest iseärasustest. «Ma arvan, et see ei ole üldse vanusega seotud. See on lihtsalt sellepärast, et tekkivad verevalumid võivad olla üsna tugevad. Tugevad löögid võistluse jooksul seljale ja kaelale on raske koormus,» ütles Hamilton.