Korvpalliliidu võistluste juht: Ukraina klubid toovad Eesti-Läti ühisliigasse elevust, lisaks Prometeile on veel huvilisi

Prometei liitumine Eesti-Läti ühisliigaga on täiesti mõistetav, sest hetkel pole teada, millal võiks Ukrainas turvaliselt taas meistrivõistlustega jätkata. Ukraina meedias arutatakse, et laual on võimalus, kus meistrivõistlused toimuvad eriformaadis. Lisaks oleks vaja leida Lääne-Ukrainas kaks ohutut paika korvpalli mängimiseks, ent ilmselt oleks tase ikkagi üsna kesine, kuna paljud ei soovi hetkel Ukrainas üldse viibida.