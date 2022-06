Leclercil ei õnnestunud Kanadas karmist karistusest pääseda

Ferrari F1 meeskond kinnitas, et Bakuu etapi mootoririkke tõttu katkestanud Charles Leclerci vormelil viimati kasutatud mootor on defektne. Kui esialgu loodeti, et Kanada etapiks tuleb jõuallikal välja vahetada vaid mõned osad ning monacolane pääseb karistusest, siis nüüd selgus, et Leclerc peab pühapäeval startima kümme kohta tagantpoolt.