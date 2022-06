Erika Kirpu: medalit küll ei tulnud, aga võistlus tervikuna läks hästi

«Muidugi on kahju, et ma ei saanud medalit, aga enne seda matši läks kõik hästi ning võib öelda, et ka tervikuna läks võistlus hästi,» säilitas Kirpu positiivse hoiaku. «Tundsin end täna kindlalt. Mõned vead ikka tulid sisse, aga teadsin, mida pean tegema ning ka kaotusseisu jäädes vehklesin oma plaani järgi edasi.»