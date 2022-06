Differti ja Embrichi hea asetus tõi ikkagi varakult liiga rasked vastased

«Oleksin võinud alguses targemini rünnata. Itaallaste kaitse on hea. Sellest on võimalik läbi saada, aga ainult targalt tegutsedes. Mul jäi täna natuke puudu. Loomulikult lootsin tänasest enamat, aga see on vehklemine - sa ei tea kunagi, mida päev toob,» ütles Differt.