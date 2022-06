Tiisaar ja Nõlvak tegid MMil särava tulemuse. Aga mis toimub tagalas?

Vesiku sõnul kehtib sama loogika ka tüdrukute puhul. «On näha, kes on mänginud rannas ja kes ei ole. Füüsiliselt on Eva ja Liisa-Lotta head, aga mängu oskust, lugemist ja tehnikat täna veel ei ole. Samas see ei olnudki veel nende turniir, nad on teistest kolm aastat nooremad. Tüdrukute põhiturniir on juulis peetav U20 EM.»

«Ma arvan, et tal on esiteks olemas tahtmine. See ongi kõige tähtsam. Tal on ka rannavõrkpalluri keha. Kui sa vaatad siin MMil ringi, et milline tavaline rannamängija on, siis selline pikk ja peenike, blokimängijad kindlasti. Arvan, et Eval on tegelikult potentsiaali mõlemas. Ma sain ju omal ajal Mardi ja Kusti otsuse puhul saalikoondise treeneritelt sõimata, et ma võtsin kaks koondise poissi ära. Mina võtsin ära… Minult täitsa küsitigi: Rivo, miks sa nii tegid…? Mina pole midagi teinud. Mart ja Kusti lihtsalt küsisid, mis sa arvad, ja ma vastasin: muidugi, proovige vähemalt! Siis on vähemalt proovitud.»