Helesinine unistus või reaalne siht? Eesti sprinterid jahivad meeskondlikult EMi ja olümpiakohta

Peale on kasvamas uus põlvkond meessprintereid. Seega on välja hõigatud eesmärk püüda 4x100 meetri tiimiga esiteks pääset tänavu peetavale kergejõustiku EMile, aga pikemas plaanis mõeldakse ka 2024. aasta Pariisi olümpiale.

Teateneliku kandidaadid lihvisid Kadrioru staadionil koostööd ja teatevahetusi Taani treeneri Mikkel Larseni valvsa pilgu all. Eesti esisprinteri Karl Erik Nazarovi juhendaja on eestlastele jaganud teadmisi, mis aitasid Taani nelikul pärast aastatepikkust sihikindlat tööd saavutada Tokyo olümpial üheksas koht.

«Ma arvan, et selle aasta eesmärk pääseda EMile on väga reaalne, selleks tuleb teha üks õnnestunud jooks ja meil on selleks neli võimalust. Eesmärk on pääseda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele, muidu ei oleks mõtet seda teha,» lisas meie praegune esisprinter Nazarov.