Anett Kontaveit leidis endale uue treeneri

45-aastane Beltz on eelkõige tuntud endise maailma esireketi Angelique Kerberi treenerina, tema käe all võitis sakslanna 2016. aastal nii Austraalia kui ka USA lahtised, lisaks jõudis Wimbledonis, Rio olümpial ja WTA aastalõputurniiril finaali. Kerberit on Beltz treeninud neljal erineval perioodil, viimati eelmisel aastal, seisab Kontaveidi kodulehel.