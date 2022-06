AMETLIK ⟩ Euroopa üks paremaid korvpallitreenereid pääses Venemaalt tulema

«Otsustasime, et meie teed lähevad klubiga lahku. Aga see pole hüvastijätt, näeme veel,» ütles Itoudis viimase mängu järel pressikonverentsil.

Tema liitumisest Fenerbahcega sahistati juba mõnda aega. Aga ametlik kinnitus saabus alles nüüd. CSKA-st lahkudes jättis Itoudis, kes tüürib ka Kreeka rahvuskoondist, mulje, et tal polegi uut kosilast.

«Tean vaid, et kohe kui Kreekasse jõuan, ootab mind rahvuskoondis. Et oleks selge: minu järgmine klubi on Kreeka meeskond. Jõudsime selles osas [klubi presidendi] Andrei Vatutiniga ühele meele,» vastas ta paar nädalat tagasi ajakirjanike arupärimisele.