Vägeva lõpuspurdi teinud Eesti neljapaat tõusis MK-etapil poodiumile

Enne medalisõitu oli Eesti sõudeneliku juhendaja Veikko Sinisalo optimistlik ning uskus meeste võimetesse. Pool Tokyo OMi koosseisust välja vahetanud – Tõnu Endreksoni ja Allar Raja kõrval on nüüd märksa nooremad mehed Johann Poolak ja Mihhail Kuštein – peatreener tõdes, et treeningurežiimilt võistlema tulnud mehed on esimesel kõval sõidul heas hoos. «Poolak ja Kuštein sõidavad oma esimest MK-finaali, kui kõik välja tuleb, võitleme medali eest,» arvas Sinisalo.