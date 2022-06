PM TÜRGIS ⟩ EMil elu parima tulemuse teinud Eskov: keskendusin torgete tegemisele, mitte seisule

Tegemist on Eskovi parima tulemusega täiskasvanute klassis ning et see tuli tiitlivõistlusel, näitab head võistlejanärvi ja vormi ajastamise oskust. Eesti meestel peale Sten Priinitsa on viimastel aastatel olnud esimeseks eesmärgiks pääs põhiturniirile, 64 parema hulka. Eskov seadis endale võistluseks aga teised sihid.