Vormelisõitjate lemmikrada võib juba järgmine hooaeg kalendrist kaduda

Samuti on kindel, et rahalistel põhjustel jätkavad Abu Dhabi, Katar, Bahrein ja Saudi Araabia. F1 loodab samuti koroonaviiruse vibudes naasta Hiinasse juba tuleval hooajal.

Kõige enam on ohtu sattunud Monaco, Prantsusmaa ja Belgia võidusõidud. Eriti just viimane, sest Belgial pole mingit huvi võidelda korraldamiseks rahaliselt Bahreini ja Saudi Araabiaga. See tähendaks, et F1-ks jätaks hüvasti legendaarse Spa-Francorchamps ringrajaga, mis on paljude praeguste ja endiste sõitjate üheks lemmik rajaks.