Rahvusvaheline ujumisliit võtab transsportlastelt võistlemisõiguse

FINA otsuse kohaselt saavad transsportlased ikka naiste võistlusetel osaleda kui nad pole läbinud Tanneri sugulise arengu teist staadiumit (seal algab poistel füüsiline areng) või siis on soovahetusoperatsioon toimunud enne 12-eluaastat.

FINA püüab leida ka kategooriat, milles saavad võistelda ujujad, kelle sooline identiteet on pärast sündi muutunud.

Rahvusvahelise ujumisliidu president Husain Al-Musallam ütles pärast otsust, et nad üritavad kaitsta oma sportlaste õigusi, aga ka ausat konkurentsi.

«FINA on alati avatud kõikidele sportlastele. Avatud kategooria loomine tähendab, et absoluutselt kõigil on võimalus tipptasemel võistelda. Seda pole enne tehtud. Seega näitame meie selle sammuga teistele eeskuju,» sõnas Al-Musallam.