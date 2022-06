Vehklemise Euroopa meister kodumaast: võit näitab, et Ukraina on vaba

«Selle tiitli taga on tegelikult suur meeskond. Iga inimene mu elus on andnud sellesse võitu oma panuse. Olen väga õnnelik kõikide toetuse üle. Mul on hea meel, et ma olen ukrainlane ja saan Ukrainat rahvusvahelisel areenil esindada. See on väga oluline, sest võidud tuletavad maailmale meelde, et me oleme olemas. Meil on oma riik ja territoorium. Me oleme vabad,» ütles Harkova pärast tiitlivõitu.