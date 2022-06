Tänak enne karmi Safari rallit: vähemalt poodiumipunktid tuleb kirja saada

Mida räägib eelinfo ehk kui palju erineb tänavune Safari ralli eelmise aasta omast? «Enamus katseid on samad, osad lõiguti uued, mõni teises suunas. Paar katset on ka täiesti uutel teedel, mida me veel ei tea. Ilm võiks olla nagu tavaline Eesti suvi, aga seda näeb juba rallinädalal.»

Tänak ei nõustu, et on tänavu rallide eel eesmärke seades jäänud pigem konservatiivseks ja tagasihoidlikuks. Mis tulemusega jääks mees aga rahule Keenias? «Oleks vaja vähemalt poodiumipunktid kirja saada.»

Safari rallil on stardis ka Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier, mis muudab Tänaku arvates õhkkonda rallil. «Mõlemad on jätkuvalt väga tugevad sõitjad ja kiiretes autodes ehk kaks tugevat konkurenti on juures ja kindlasti see muudab üldist võistluse pilti.»