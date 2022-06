Ukraina kaitseks relva haaranud Ussõk jõudis tiitlimatšiks Joshuaga kokkuleppele

Esialgu tänavu kevadel toimuma pidanud matš leiab nüüd aset 20. augustil ning endiselt on võistluspaigaks valitud Saudi Araabia. Mõlema mehe tiimid jõudsid sel nädalal viimastes punktides kokkulepele ning nüüd alustatakse viimaste ettevalmistustega lahinguks.

Ussõk ja Joshua esimene tiitlimatš toimus 2021. aasta septembris. Toona võttis Ukraina sporditäht ühehäälse võidu Joshua üle. See oli seejuures ukrainlasele karjääri 19. võiduks ning kaotusekibedust pole ta veel tundnud.

Praegune raskekaalu maailmameister Ussõk soovis tegelikult Joshuaga võimalikult vara kordusmatši pidada, ent Venemaa sissetung tema kodumaale lükkas kõik plaanid edasi. Ta liitus viivitamatult Ukraina armeega ning haaras relva, et võidelda Venemaa vägede vastu. Pärast mõne nädalast võitlust lubati tal eriloaga Ukrainast lahkuda, et valmistuda just Joshuaga lahinguks.