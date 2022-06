Venemaa püüab suurde sporti tagasi saada

Suur osa rahvusvahelisi spordi­alaliite on võtnud ­kuulda ROKi juhtide soovitust ­keelata ­Venemaa ja samuti tema ­liitlase Valgevene sportlaste ­osalemine väljaspool nende kodumaad ­põhjendusega, et kallaletung ­Ukrainale rikub olümpiarahu ­põhimõtet. ROKi president Thomas Bach seletas mais, et keeldu ei pea tõlgendama sanktsiooni, vaid kaitsemeetmena, sest paljudes riikides maad võtnud tugevad Vene-vastased meeleolud ei pruugi võimaldada Venemaa sportlaste turvalisuse tagamist.