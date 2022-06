PM TÜRGIS ⟩ Nelli Differt: oleksin kahetsenud, kui rasketel hetkedel karjääri lõpetanuks

Kuid Eesti tase on nii kõva, et täiskasvanute tiitlivõistlusele murdis ta end alles tänavu, 31-aastaselt. Käidud teekonnale tagasi vaadates rõhutab Differt oma treeneri Helen Nelis-Naukase põhimõtet, et iga lill õitseb omal ajal.