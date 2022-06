Keset sõda skandaalselt Vene tippklubiga liitunud Rootsi korvpallitäht tuli sealt juba tulema

Kui paljud välismängijad proovisid Venemaalt minema pääseda, siis 35-aastane Jerebko kiitis pärast armeeklubiga liitumist selle ajalugu ja tundis uhkust, et saab seda esindada. «Mulle meeldib Moskva. See on suur linn, aga väga puhas ja ilus. Siin elavad toredad inimesed,» rääkis 35-aastane pallur CSKA tutvustavas videos. «Kui CSKAst helistati, olin väga õhinal, et saan Moskvasse naasta ning mängida fantastilises ja võimsa ajalooga klubis.»