Barcelona endine tähtmängija mõisteti maksupettuse eest vangi

41-aastase Eto’o karjäär lõi õitsele Hispaanias. Kõige eredamad aastad olid siis, kui ta esindas 2004-2009 aastani Barcelona jalgpalliklubi. Just sellel perioodil saatis endine ründaja korda ulatusliku maksupettuse.

Nimelt kandis Eto’o oma pildiõigused agendi Jose Maria Mesallesi mahitusel Ungaris asuvale firmale ning esitas, et oli nende eest tulu teeninud just seal. Miks? Sest Ungaris on üks madalamaid maksumäärasid Euroopas.