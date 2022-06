Kas Pandora laegas on avatud? Ka rahvusvaheline kergejõustikuliit plaanib transsportlased naiste võistlustelt kõrvaldada

WA president Sebastian Coe vihjas esmaspäeval, et nad võivad järgida FINA eeskuju. «Minu kohuseks on naiste spordi terviklikkuse tagamine ja suhtume sellesse väga tõsiselt. Kui see tähendab, et peame tegema muutusi, siis me neid ka teeme,» rääkis ujumise MMi väisanud Coe Budapestis.