Kontaveidi uus treener avaldas, kus näeb eestlannal arenguruumi

«Näiteks tema füüsiline seisund on kindlasti väga oluline selleks, et olla agressiivne mängija,» sõnas sakslane ERR ile antud intervjuus.

«Võib-olla ka võrgumängus punktide lõpetamine, ta võiks seda rohkem kasutada ja sellega harjuda. Serv ja tõrje on ka väga olulised, see on heade mängijate juhul väga tähtis, et nii serv kui tõrje oleksid väga teravad. Harjutame mõlemat kindlasti palju. Nii et on mitmeid asju, mida isegi maailma teine reket saab parandada,» lisas ta.