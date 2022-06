Kalev/Cramo toob treeneritepingile veel ühe värske näo

«BC Kalev/Cramol on hea meel teatada, et treenerite tiimiga on liitunud noor ja ambitsioonikas abitreener Brett Nõmm, kellega on sõlmitud 1+1 leping. Lisaks praegusele treeneri ametile on Nõmm ka endine mängija, kes tegi oma Meistriliiga debüüdi hooajal 2011/2012 Tartu särgis. Hooajal 2014/15 mängis Nõmm KK Pärnu eest, kuid tõmbus seejärel kõrgliigakorvpallist tagasi, mängides edasi madalamal tasemel. Samal ajal sai temast ka noortetreener Rae Spordikoolis, kus tegutseb tänasel päevalgi U14 poiste peatreeneri ning spordikooli korvpalli divisjoni peatreenerina. Nõmm on aastaid seotud erinevate Eesti koondistega sealhulgas ka hooajal 2020-21 Eesti naiste koondise abitreenerina kahes koondiseaknas. Tänavusel hooajal on ta poiste U14 koondise peatreener ning U18 poiste abitreener. Meistriliiga treeneridebüüdi tegi ta 2018/2019 hooajal, kui liitus Tallinna Kalevi treenerite staffiga,» seisis klubi Facebooki postituses.