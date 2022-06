Snuukri tõotatud maale jõudnud Petrov: ma ei saanud anda võimalust neil minu vastu otsustada

EMil triumfeerinud Petrov näitas tugevat mängu kogu turniiri vältel. Poolfinaali jõudes oli tal vaja see võita, et oleks lootust kindlustada koht profituuril, kuid selleks pidi ka teine kohtumine minema soovitud rada pidi. Nimelt oli tal vaja, et belglane Ben Mertens alistaks teises poolfinaalis austerlase Florian Nüßle.