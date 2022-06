Lapsed varastasid sporditähelt võistluse ajal mänguvahendi

Juhtum toimus US Openi avaringis viimase raja avalöögi ajal. Ta kõndis palli suunas, kui nägi, et talle kõnnivad vastu kaks kavala näoga last, kirjeldas Rahm olukorda meediale.

«Ma olen sada protsenti kindel, et nägin kahte last, kes selle varastasid. Ma olen üsna kindel, et need olid nemad. Tundsin ära kaks last, kes naeratus näol minust mööda jooksid,» pärast palli kadumist andsid korraldajad hispaanlasele uue võimaluse, et jätkata 18. rajal.