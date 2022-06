Siseministeerium arutab sissesõidukeelu kehtestamist Vene rallimeeskonnale

Taotlus on ajendatud neli kuud tagasi Venemaa alustatud sõjast Ukraina vastu, kuid kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tarvi Pürni ja spordiosakonna nõuniku Margus Klaani sõnul on selle peamine põhjendus seotud Venemaa kahe rallisõitja turvalisusega.

Taotluse täpne sisu on ametkondlikuks kasutamiseks, kuid nii Pürni kui Klaani selgituste järgi on sissesõidukeelu kehtestamise soovi keskne argument maandada võimalusi, et ralli pealtvaatajad võiks Vene sportlaste suhtes midagi korraldada.