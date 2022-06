Kaks tšempioni 70 aastat tagasi

Fadejevi võit ei olnud uue ajajärgu algus, vaid eelmise ajajärgu lõpp ja tipp. Saksa kahurväehobune Sokol ja vanemseersant Fadejev, kes oli oma väljaõppe saanud juba Eesti ratsaväes ning hiljem endise ratsaväeohvitseri Evald Nõmme õpilasena, olid selle aja parimad esindajad. Palju nõrgemast klassist Nõukogide Liidu tšempioni tiitleid oli eestlastel selleks ajaks palju – 1947-1952 kokku seitse. Eestis jäi see Fadejevi ja Sokoli võit kiiresti unustusse ja Fadejevi suured teened Eesti ratsaspordi ees said tunnustuse treeneritöös.

Aga sportlasena oli Fadejev kindlasi oma tipus 1952.aastal. Ta võitis Eesti meistrivõistlustel sporthobuse kolmevõistluse täisverelise mära Glubinaga, noorhobuste kolmevõistluse kõrgverelise Reseedaga, kahevoorulise takistussõidu Eesti NSV karikale Sokoliga, kõrgema klassi takistussõidu Sokoliga, ja koolisõidu „Suurele Auhinnale“ Kreeditiga. Peab ütlema, et need olidki tol hetkel ainukesed tõelised sporthobused, kellega hiljem tegid palju häid tulemusi ka teised sportlased. Erandina ei teinud neil Eesti meistrivõistlustel üldkonkurentsis kaasa läti tõugu Säde, kellega Aino Vars võitis mõlemad naisteklassi takistussõidud, järgmisel 1953.a. aastal aga kõrgema klassi üldarvestuses. Need neli olid ka sellised hobused, kellega võiks tänapäevalgi häid tulemusi teha. Aga Fadejevi tulemuste taga ei olnud ainult andekad hobused, vaid rohkemgi Fadejevi meeletu töö. Tema sadula alt oli juba tulemas veel palju hästi ratsastatud hobuseid, kellega kõige paremini sobisid noored naised. „Fadejevi vabrikust tulnud hobune“, öeldi sel ajal, kui keegi arvas, et hea tulemus on tema, mitte hobuse teene. Eks Evald Nõmmel oli õigus, kui ta valis oma tööd Tondi ratsabaasis jätkama vanemseersant Fadejevi. Temale oli see elu ainus võimalus. Ohvitseridele pakuti pärast sõda tulusamaid ja säravamaid ameteid.