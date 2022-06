Liivak lahkus Levadiast ja siirdus välismaale

«Klubivahetus käis väga kähku. Oli üks õhtu, kui istusin diivanil ja järsku WhatsAppis kirjutas mulle Sligo Roversi peatreener John Russell. Ta oli mu numbri saanud endise Sligo mängija Sander Puri kaudu ja küsis, kas saab mulle helistada. Oli mind juba kaks aastat tagasi jälginud, aga toonane peatreener polnud selle liigutusega nõus. Nüüd sai Johnist aga uus peatreener ja ta oli väga veendunud, et just mina olen õige mängija tema tiimi,» kommenteeris Liivak Levadia kodulehel klubivahetust.

Ta lisas: «Asjad kiirenesid pärast euroloosi, kui Sligo Roversi vastaseks tuli Walesi Bala Town. See oli neile väga soodne loos ja peatreener tahtis mind juba suveks. Lõpuks jõudsidki asjad selleni, et klubid jõudsid omavahel paari päevaga kokkuleppeni. Leping algab 1. juulist ja kestab 1,5 aastat võimalusega seda veel aasta võrra pikendada.»

Levadia spordidirektor Tarmo Kink kommenteeris Liivaku üleminekut järgnevalt: « Asjad liikusid väga kiiresti. Frank helistas mulle, ma rääkisin juhtkonna ja treeneritega läbi. Arutasime natuke ja leidsime, et miks mitte anda talle võimalus – ma tean, et ta tahab veel välismaale proovima minna ja on selle igati ära teeninud.»