Paraolümpialt Eestile medali toonud ujuja lõpetab karjääri

«Vanus ja keha vastupidavus ei olnud enam päris see, millega ma saaks võistelda noorte ja uute tulijate vastu. See oli raske otsus, aga tuli ära teha,» rääkis Ploomipuu Delfile antud intervjuus.

Ploomipuu karjääri tipphetkeks on 2008. aasta Pekingi paraolümpia pronksmedal 100 m seliliujumises. Eestlane on samal distantsil võitnud ka kolm Euroopa meistritiitlit ja ühe hõbemedali. MMilt on ujujal ette näidata kaks hõbedat ja üks pronks.