Vipsi endine konkurent: Jüri pole rassist

Pakistani juurtega briti vormelisõitja kirjutas, et ta on kogu elu pidanud kannatama rassistlike solvangute käes.

«Jüri on hea tüüp. Me kasvasime temaga koos üles ja temas pole grammigi rassisimi. Üks parimaid sõitjaid, kelle vastu võistelnud olen ja hea sõber. Ma olen religioosne inimene ja seetõttu olen ma pidanud kogu oma elu rassistlike stereotüüpide ja solvangutega toime tulema. Jüri pole kümne aasta jooksul, millal me üksteist tundnud oleme, kordagi selliseid nalju teinud. Ta on hea inimene ja suurepärane sõber ja kindlasti mitte rassist,» kirjutas Ahmed Instagramis.