Eesti naiskond alistas geimigi loovutamata Luksemburgi

Eesti kontrollis mängu üsna kindlalt ja andis vastasele kahes esimeses vaatuses vastavalt 14 ja 16 punkti. Vaid kolmas geim oli tasavägisem, kus Eesti lõpuks 25:22 parem oli. Mänguaega said rohkem ka need, kes seni pigem vahetusmängija rolli kandnud. Vaba päeva said Liis Kullerkann, Nette Peit ja Kertu Laak, lisaks oli puudu mitu noormängijat, kes liitusid U19 koondisega, kirjutas volley.ee.

Eesti resultatiivseimaks kerkisid võrdselt 14 punktiga Kristiine Miilen ja Kadi Kullerkann (+12 ja +12), sünnipäevalaps Laura Parts (+7) lisas 11 ja Silvia Pertens 8 punkti (+3). Eesti vastuvõtt oli 36%, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokiga saadi 8 punkti ja servil löödi 6 össa ning eksiti 14 pallingul.

Laura Parts sõnas, et jäi oma panusega rahule. «Jäin oma esitusega rahule küll, ma pole siiani ju väga palju mänguaega saanud. Aga viimased hooajad välismaal on andnud piisavalt kindlust juurde ja seetõttu polnud ületulek ja siia võistkonda sulandumine väga rasked. Kindlasti oleks täna mõned elemendid võinud paremini teha, alati on arenemisruumi,» võttis ta oma esituse kokku.

«Mängus üldisemalt oli meil mõningaid ebastabiilseid olukordi, kas servi vastuvõtul või mõned üksikud lihtsamad pallid, kui seda saaks stabiilsemaks, oleks meie mängupilt väga hea. Kolmanda geimi algus läks selle nahka, et jäime nagu midagi ootama, ei suutnud kohe oma mängu mängima hakata ja tegime rohkem omavigu.»

Parts usub, et võrreldes esimeste kohtumistega on Eesti naiskonna esitused muutunud kindlamaks. «Oleme rohkem saanud kokkumängu harjutada ja kindlasti on ka nooremad mängijad rohkem harjunud ja kindlust on juurde tulnud. Mängupilt on ka trennides paremaks läinud ja eks see kandub mängu üle,» lisas temporündaja.

Oma viimase kohtumise Hõbeliigas peab Eesti koondis Tartu Ülikooli spordihoones juba sel pühapäeval, 26. juunil kell 18.00, mil mängitakse Portugaliga.