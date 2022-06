Põetajaid süüdistatakse Maradonale 12 tundi kestnud agoonia tekitamises

Kaheksa süüdistava hulgas on neurokirurg, psühhiaater, psühholoog ning teised arstid ja õed, kes Maradona ravi koordineerisid. Prokurör väidab, et meditsiinimeeskonna ebakorrektne tegutsemine pani Maradona abitusse seisundisse. Prokurör selgitusel jäeti Maradona voodis lebades saatuse hoolde ning ta suri pärast 12 tundi kestnud agooniat.

Süüdistatavaid ähvardab kaheksa- kuni 25-aastane vangistus. Prokurör väidab, et nad olid peategelased enneolematus, täiesti puudulikus ravis. Kohtuprotsessi kuupäeva ei ole määratud, kuid arvatakse, et see algab alles järgmise aasta lõpus, kirjutab uudisteagentuur AFP.