Kuninglikust klubist esiliigasse? Kunagine maailma kõige kallim jalgpallur võib teha ootamatu valiku

Bale’i esindajad kinnitasid BBC-le, et peavad läbirääkimisi Cardiffi esimehe Mehmet Dalmaniga. Siiski pole tehing veel sõlmitud ja agendid peavad läbirääkimisi ka paljude teiste klubidega.

Seni nn kuninglikus klubis ehk Madridi Realis mänginud Bale'i on seostatud üleminekuga USA jalgpalli kõrgliiga meeskonda ja naasmisega Tottenhami, kus ta mängis aastatel 2007-2013.

Selge, et Cardiffil pole midagi vastu panna viiekordse Meistrite liiga võitja Bale'i senisele palgale, kui ta teenis Realis väidetavalt üle 600 000 euro nädalas. See on tunduvalt rohkem, kui kogu Walesi klubi mängijate ja töötajate nädalapalk kokku.