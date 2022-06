USA sporditäht suri kõigest 26-aastaselt

Ferguson mängis kolm NFLi hooaega, kõik need Baltimore'i ridades. Mehe surma ei seostata kuriteoga, kuid ametlikku surmapõhjust pole samuti avaldatud. Ainus info on, et politsei reageeris väljakutsele ning koos meedikutega kohapeale saabudes alustati koheselt Fergusoni elustamisega, mis vilja ei kandnud.