Esimene mitmest? Kalev/Cramo tõi suvepealinnast täienduse, kelle omadusi Rannula vajab

Oktoobris 20. sünnipäeva tähistav Toom on Rannula sõnul väga õige suhtumise ja tööeetikaga arenev mängumees. «Eelmine hooaeg jäi tal vigastuse tõttu [suuresti] vahele, aga olen kindel, et hooaja alguseks on ta täielikult terve ja valmis. Hugol on omadused, mida mina meeskonnas vajan. Ta on mitmekülgne mängija nii rünnakul kui ka kaitses ja saab oma rollist väljakul hästi aru.