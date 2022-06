Järveoja tähistab Keenias juubelit, Eesti rekord peaks langema sel hooajal

Elvast pärit navigaator on MM-sarja ajaloos 34. kaardilugeja, kes säherduse tähiseni jõudnud. Eesti rekordimees ta aga pole, sest teine elvalane Kuldar Sikk on portaali eWRC andmeil osalenud 104 MM-etapil.

Oma esimesel MM-rallil osales augustis 35-aastaseks saav Järveoja 2010. aastal Jordaanias koos Karl Kruudaga. Lisaks talle on 2019. aasta maailmameister MM-sarjas kaarti lugenud korra nii Martin Kangurile kui ka Sander Pärnale. Koostöö Tänakuga algas 2017. aastal ning lisaks tšempionitiitlile on see toonud 15 etapivõitu.