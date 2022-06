Unistus ei kipu täituma: Soome hokikoondise maagiline šeff jäi pika ninaga

Jukka Jalonen on üks paganama hea hokitreener, sest tema juhendamisel võitis Soome meestekoondis tänavu nii OMi kui ka MMi, varasemalt oli 59-aastase treeneri auhinnakapis kodumaaga veel kaks MM-kulda. Aga leping maailma tugevaimas liigas NHLis, mis on ammu olnud Jaloneni unistus, on seni jäänud püüdmatuks Sinilinnuks.