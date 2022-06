FOTO ⟩ Petmises kahtlustatud rootslanna avaldas bikiinipildi, mis hajutas kõik kahtlused

Årsjö kannatab väga haruldase Klippel Trenaunay Weberi sündroomi all, mis on tüüpiliselt tähendab väga tugevat jalaturset. Rootslanna sõnul on aga paljud seadnud kahtluse alla tema sobivuse parasportlaseks, kuna suusakostüümi alt pole tema vigastus selgelt näha.

«Mõned on isegi hädaldanud ja arvanud, et ma ei peaks paraspordis võistlema või et valetan. Isegi treenerid ja teised sportlased on küsinud, miks ma parasporti teen, kuigi mu jalad tunduvad terved,» ütles Årsjö Aftonbladetile.