Kolmekordne maailmameister Lewis Hamiltonist: kahju, et ta ei lõpetanud tipus

Hamilton tähistas eelmisel nädalal Montreali etapil naasmist poodiumile, kui ületas finišijoone kolmandana. Siiski on kolmekordne ilmatšempion Jackie Stewart kindel, et Hamilton peaks kaaluma pensionile minekut.

«Lewis kuulub koos Ayrton Senna ja Alain Prostiga oma aja parimate sõitjate hulka. Aga ma tahaksin näha, et ta lõpetaks. Kahju, et ta ei lõpetanud tipus ja ma ei usu, et ta lõpetab ka praegu. Kuid karjääri lõpetamine oleks ikkagi targem, selmet saada valusat kogemust. Ta ei saa teha seda, mida tegi varem,» ütles 83-aastane Stewart Convex Conversationi taskuhäälingus.

Aastatel 1969, 1971 ja 1973 maailmameistriks tulnud Stewart avaldas, et Hamiltoni ajab verest välja temast kiirem tiimikaaslane George Russell. «Ta on praegu hädas, sest tal on meeskonnakaaslane, kes on temast tavaliselt kiirem olnud. Tal on raske sellega toime tulla. Ja ma arvan, et tal on aeg tagasi astuda.»