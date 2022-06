Soomlasest ralli maailmameistri arvates on aeglased liiklejad kõige suurem nuhtlus

Soome ja ka Eesti pühadeaegne liiklus valmistab aastast aastasse peavalu kõigile teelolijatele. Salonen tunnistas, et et väldib halvimatel tipptundidel sõitmist. «Kui ma Jaanipäeval kuhugi lähen, siis ma tõesti ei sõida samal ajal, kui teised. Ma eelistan isegi südaööl liigelda, et saaks kiirelt ühest kohast teise,» ütles Salonen Iltalehtile.

Saloneni arvates on kõige hullemad need, kes liikluses tarbetult aeglaselt sõidavad. «Nad sõidavad väikese kiirusega ja koguvad enda taha pika rivi autosid. Nad ei mõista, et peavad bussipeatustes peatuma, et kiiremad saaks mööda sõita.