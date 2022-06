Kadunud kui vits vette: 14-kordne maailmameister tegi MMilt sääred ja põgenes kodumaale

Dressel osaleski MMil vaid kahel võistlusel ning Floridast pärit ujuja on väidetavalt läinud tagasi kodumaale. Põhjust ümbritseb saladusloor.

Mõned ütlevad, et Dressel kardab oma vastaseid – ta kardab kaotada, kirjutas Kronen Zeitung. Muidugi on USA superstaaril äärmiselt suur surve. Sellegipoolest sai tema suurimaks tõkkeks just Tokyo, kus ta oli väga edukas ning ootused tema suhtes kasvasid veelgi.