Tänak pole hoolimata probleemidest lootust kaotanud: nende 20 sekundi pärast ma väga ei stressa

Esimesed kümme sekundit võttis mul aega, et mõistatada, kuidas sõitmist jätkata. Kaotasime palju aega. Siis sain natuke juba asja käppa, aga kümne kilomeetri pärast tuli kang üldse lahti ja ma ei saanud enam üldse käike vahetada. Sellisel teel ei olnud see väga lihtne ülesanne, aga saime hakkama,» ütles Tänak WRC TV-le.

Palju peavalu valmistas kõikidele sõitjatele ralli pikim, 31,25 km pikkune Kedong, kus sõitjaid üllatas sügav liiv. «Olen uhke, et ma ei jäänud viimasel katsel kinni. Ma ei kujuta ette, mis on pärast rajalegendi kirjutamist liivastes kohtades toimunud.

Kas mingid tüübid on seal sõitnud džiipide või kastiautodega, aga see oli väga halvas olukorras. See oli väga pehme ning kuna liiva paiskab üles, siis kadus ka nähtavus ja ei ole aimu kuhu minna. See on aeglane koht, kiirustades ei saanud liiva sisse sõita, see oli päris katsumuste rohke,» ütles Tänak.