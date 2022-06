Südamestimulaatoriga Eriksenil on karjääri jätkamiseks kolm valikut

Inglismaa kõrgliiga uustulnuka Brentfordiga liitus Eriksen aasta alguses ning tal tuleb klubi tänada, sest just nemad andsid talle uuesti võimaluse liituda tippliigaga, pärast seda, kui talle paigaldati südamestimulaator.

Kuigi Brentford on meeleldi nõus temaga koostööd jätkama, püüavad taanlast endale napsata ka United ja tema kauane koduklubi Tottenham. Manchesteri klubi pakkumine peaks olema rahaliselt tulusam, kuid tekib küsimus, kas Brentfordis säranud poolkaitsja Eriksen lahendab Unitedi mured keskväljal.

Viimastel andmetel on Tottenham Erikseni püüdmisest aga loobunud, sest Antonio Conte käe all tegutsev klubi on kindel oma praegustele poolkaitsjatele: Rodrigo Bentancurile kui ka Yves Bissoumale.